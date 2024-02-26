Свершилось: Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring

Фархад
Galaxy Ring

В прошлом месяце на презентации серии Galaxy S24 компания Samsung затизерила новую категорию носимых устройств — кольца Galaxy Ring. Теперь бренд привёз эти девайсы на MWC в Барселону.

Начнём с того, что кольца Galaxy Ring будут доступны в размерах от S до XL (от 5 до 13 по американской шкале). Само кольцо получило вогнутую форму, сужающуюся посередине, а не выпуклую, как у Oura Ring. Также производитель заявил, что Galaxy Ring выйдет в трёх расцветках: керамической чёрной, платиново-серебристой и золотой.

Основная задача Galaxy Ring — мониторинг пульса, частоты дыхания, сна и движений во сне. Samsung позиционирует кольцо как дополнение к Galaxy Watch, позволяющее круглосуточно и без выходных получать более качественное отслеживание здоровья и активности. Кроме того, Galaxy Ring сможет рассчитывать ваш показатель жизненной активности.

Galaxy Ring

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Первоначально Galaxy Ring будет работать исключительно со смартфонами Samsung, но позже вендор разрешит подключать их и к другим Android-устройствам.

Цены и сроки начала продаж будут озвучены позже. Инсайдеры считают, что ждать придётся до июля-августа.
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

–569
Stylus
ещё бы понять, что с этими всеми данными делать...
час назад в 21:34
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