В iPadOS 17.5 засветился новый жест сжатия для Apple Pencil 3

Фархад
Pencil

В преддверии скорого выхода новых моделей iPad и аксессуаров к ним компания Apple раскрыла некоторые интересные функции стилуса Apple Pencil 3.

Портал 9to5Mac обнаружил в коде бета-версии iPadOS 17.5 упоминания нового жеста «сжатия» для Apple Pencil. Этот жест можно использовать для быстрого взаимодействия, например, для добавления фигур, подписей, наклеек или текстового поля. Предположительно, активировать его можно будет сдавливанием корпуса стилуса.

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Интересно, что Apple также впервые обновила интерфейс сопряжения Apple Pencil для поддержки нового аксессуара. В более ранних версиях iPadOS 17 были обнаружены доказательства поддержки Apple Pencil в приложении «Локатор». Прим этом три актуальные модели Apple Pencil невозможно отслеживать через «Локатор».

Ожидается, что Apple представит новые iPad, Apple Pencil и другие девайсы в ближайшие несколько недель.
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Источник:
9to5Mac
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