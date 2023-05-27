Дизайн всей линейки iPhone 15 показали живьем

Артем
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Копии моделей для производителей аксессуаров появились на видео. Они подтверждают большинство утечек связанных с дизайном будущего флагмана. Но есть и некоторые различия.

Находкой поделился профильный портал Macrumors. Журналисты издания покрутили со всех сторон «болванки» iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Если копии достоверные, задняя крышка будет выполнена из матового стекла на всех моделях, а не только в Pro-версиях.
Боковые грани более закруглены, чем в линейке iPhone 14 и смартфон будет лучше лежать в руке. Также присутствует всеми любимый разъём USB-C вместо Lightning. Габариты основных камер остались без изменений.

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Слух о титановой рамке пока сложно подтвердить или опровергнуть, однако на представленных копиях её нет. Кроме того, клавиши громкости и тумблер беззвучного режима представлены в новом дизайне, что может быть ошибкой. Согласно информации инсайдеров Apple в последний момент отказалась от этого нововведения. 

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Релиз моделей iPhone 15 намечен на сентябрь, а это значит, что все наработки по дизайну утверждены, и Apple скоро приступит к массовому производству смартфонов.

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Источник:
Macrumors
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