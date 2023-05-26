Android получил нововведение, до которого iOS еще расти и расти

Компания Google запустила новую нейросетевую опцию в Android. Об этом пишет Phone Arena.
Согласно источнику, речь идет о совершенно новом опыте взаимодействия со смартфоном, в частности, в переписках с другими людьми. Теперь Android научился отвечать на сообщения вместо вас: опция Magic Compose включается у бета-тестировщиков и предлагает сразу несколько вариантов помощи с чатами.
- Во-первых, новая настройка умеет отвечать на сообщения вместо вас. Достаточно выдать ей разрешение единожды, и смартфон будет сам составлять текст и отправлять его собеседнику.
- Во-вторых, самые недоверчивые могут включить только генерирование черновиков, а отправка или исправление написанного смартфоном сообщения остается на выбор пользователя.
Фото: Google
Google разъясняет, что после активации Magic Compose смартфон выгружает на сервер 10 последних сообщений в чате, анализирует их, и составляет подходящий ответ на основе уже имеющегося диалога. Скорее всего, обработка прямо на смартфоне пока не поддерживается, поскольку не все устройства имеют подходящее «железо» для таких вычислений.
Apple пока не предлагает ничего подобного в своих iPhone и iOS, да и вообще относится к нейросетям весьма сдержанно. Более того, в iOS 16 совершенно сломалась автокоррекция: пользователи массово жалуются на бредовые подсказки нативной клавиатуры iOS и жду исправления ситуации.
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