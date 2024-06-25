Дизайнер из России показал, каким будет iPhone 16 Pro

До выхода нового поколения iPhone осталось меньше трёх месяцев, но уже сейчас можно посмотреть, как будут выглядеть самые ожидаемые смартфоны этой осени. Концептмейкер Константин Миленин
поделился с нами эксклюзивными рендерами iPhone 16 и iPhone 16 Pro.
Как известно, источники в цепочке поставок уже получили в своё распоряжение CAD-рендеры с точными размерами будущих девайсов. Константин взял их за основу и учёл некоторые другие инсайды относительно дизайна. На изображениях представлена базовая модель iPhone 16 в пяти предполагаемых расцветках. Главным изменением в iPhone 16 и iPhone 16 Plus станет новый блок камер с выровненными по вертикали объективами, а также две новые физические кнопки — «Действие» и «Захват». Первую мы уже видели в iPhone 15 Pro, а вторая будет отвечать за управление камерой. По слухам, кнопка «Захвата» будет двухступенчатой, как в старых телефонах Sony-Ericsson. Лёгким касанием можно будет сфокусироваться на объекте, а сильным — запечатлеть кадр.
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Другие изображения демонстрируют iPhone 16 Pro, который станет на 0,2 дюйма больше (до 6,3), а также получит кнопку «Захвата». Эта модель представлена в четырёх расцветках, включая «Розовое золото» и персиковом. Последний выглядит очень прикольно.
Габариты устройств будут следующими:
- iPhone 16 Pro — 149,6 x 71,45 x 8,25 мм;
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iPhone 16 — 147,6 x 71,6 x 7,8 мм.
Теперь осталось дождаться сентябрьской презентации Apple, чтобы сверить эти рендеры с реальными iPhone 16.