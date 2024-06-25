Дизайнер из России показал, каким будет iPhone 16 Pro

Фархад
16

До выхода нового поколения iPhone осталось меньше трёх месяцев, но уже сейчас можно посмотреть, как будут выглядеть самые ожидаемые смартфоны этой осени. Концептмейкер Константин Миленин поделился с нами эксклюзивными рендерами iPhone 16 и iPhone 16 Pro.
16
16
Как известно, источники в цепочке поставок уже получили в своё распоряжение CAD-рендеры с точными размерами будущих девайсов. Константин взял их за основу и учёл некоторые другие инсайды относительно дизайна. На изображениях представлена базовая модель iPhone 16 в пяти предполагаемых расцветках. Главным изменением в iPhone 16 и iPhone 16 Plus станет новый блок камер с выровненными по вертикали объективами, а также две новые физические кнопки — «Действие» и «Захват». Первую мы уже видели в iPhone 15 Pro, а вторая будет отвечать за управление камерой. По слухам, кнопка «Захвата» будет двухступенчатой, как в старых телефонах Sony-Ericsson. Лёгким касанием можно будет сфокусироваться на объекте, а сильным — запечатлеть кадр.


16 Pro
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Другие изображения демонстрируют iPhone 16 Pro, который станет на 0,2 дюйма больше (до 6,3), а также получит кнопку «Захвата». Эта модель представлена в четырёх расцветках, включая «Розовое золото» и персиковом. Последний выглядит очень прикольно.
16 Pro
16 Pro
Габариты устройств будут следующими:
  • iPhone 16 Pro — 149,6 x 71,45 x 8,25 мм;
  • iPhone 16 — 147,6 x 71,6 x 7,8 мм.


Теперь осталось дождаться сентябрьской презентации Apple, чтобы сверить эти рендеры с реальными iPhone 16.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Что нового в iOS 18 beta 2
Павел Дуров в восторге от игры TapSwap. О чём она и как в неё играть?
На Android появилась крутейшая камера — на неё Apple снимает свои презентации

Рекомендации

Рекомендации

На Ozon появились поддельные ноутбуки. Вы будете смеяться, когда увидите их характеристики
Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии