Спустя год после появления на iOS приложение Blackmagic Camera стало доступно Android-смартфонам. Оно востребовано в профессиональной среде, и даже компания Apple снимала на iPhone 15 Pro Max с его помощью презентацию ноутбуков MacBook Pro и моноблока iMac на процессорах M3.
Blackmagic Camera обладает интерфейсом со множеством настроек, которые позволяют в ручном режиме отрегулировать необходимые параметры для съёмки видео. Можно даже снимать ролики в ландшафтной ориентации, держа смартфон вертикально, что довольно редко встречается в подобных приложениях.
К сожалению, Blackmagic Camera можно установить не на любые Android-смартфоны, а лишь на некоторые. В настоящее время поддерживаются только устройства Samsung (Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23FE, S23+, S23 Ultra) и Google (Pixel 8, 8 Pro, 7, 7a, 7 Pro). Дело в том, что разработчики вручную оптимизируют настройки для каждой модели, чтобы добиться наилучшего качества съёмки, а это очень долгий и трудоёмкий процесс.
Приложение бесплатное, скачать его можно из «Play Маркета».
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