Что нового в iOS 18 beta 2

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Вчера ночью компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 для разработчиков, в которых появилось сразу несколько новых функций. Кроме того, производитель iPhone внёс некоторые изменения в интерфейс систем. Рассказываем, что изменилось.Во вторых бета-версиях iOS 18 и macOS Sequoia появилась возможность вывода изображения с экрана iPhone на Mac. При этом смартфоном можно полностью управлять с компьютера.В бета-версии ‌iOS 18‌ появился переключатель для нового протокола обмена сообщениями RCS, который заменит SMS и MMS. Сами ‌RCS-сообщения‌ пока не работают.Разработчики перекрасили значок App Store на главном экране в тёмный цвет. До этого иконка только этого приложения оставалась белой.Кроме того, инженеры изменили контрастность некоторых оттенков за счёт добавления большего количества тёмных областей.Появился новый виджет Connected Card Wallet, но он пока не работает. Судя по всему, он связан с приложением Wallet и отображает общий баланс карты и истории транзакций.Появилась кнопка «+» в главном меню приложения «Пароли». Теперь добавлять новые данные стало проще.Apple также изменила кнопку питания в Центре управления. При нажатии добавили тактильную отдачу, что позволит предотвратить случайные нажатия кнопки питания при использовании Центра управления.Напомним, тестирования всех новых операционных систем Apple продлится до осени.