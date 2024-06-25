Что нового в iOS 18 beta 2

Фархад
18

Вчера ночью компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 для разработчиков, в которых появилось сразу несколько новых функций. Кроме того, производитель iPhone внёс некоторые изменения в интерфейс систем. Рассказываем, что изменилось.

Зеркалирование iPhone

Во вторых бета-версиях iOS 18 и macOS Sequoia появилась возможность вывода изображения с экрана iPhone на Mac. При этом смартфоном можно полностью управлять с компьютера.

RCS-сообщения

В бета-версии ‌iOS 18‌ появился переключатель для нового протокола обмена сообщениями RCS, который заменит SMS и MMS. Сами ‌RCS-сообщения‌ пока не работают.

Интерфейс

Разработчики перекрасили значок App Store на главном экране в тёмный цвет. До этого иконка только этого приложения оставалась белой.

Кроме того, инженеры изменили контрастность некоторых оттенков за счёт добавления большего количества тёмных областей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Виджеты

Появился новый виджет Connected Card Wallet, но он пока не работает. Судя по всему, он связан с приложением Wallet и отображает общий баланс карты и истории транзакций.

Приложение «Пароли»

Появилась кнопка «+» в главном меню приложения «Пароли». Теперь добавлять новые данные стало проще.

Центр управления

Apple также изменила кнопку питания в Центре управления. При нажатии добавили тактильную отдачу, что позволит предотвратить случайные нажатия кнопки питания при использовании Центра управления.

Напомним, тестирования всех новых операционных систем Apple продлится до осени.
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone и iPad в России грозит самый серьезный запрет за последние годы
В приложении «Файлы» на iPadOS 18 появилась удобная опция, которой очень не хватало
Apple втайне продолжает работать над смарт-очками. Есть даже примерные сроки выхода

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

razzzor
+25
razzzor
Yandex music работает ?
Сегодня в 10:29
#
tellurian
+1452
tellurian razzzor
Работает. Он и на первой работает.
Надо изменить качество звучания для этого.
Сегодня в 10:41
#
+3
soblikov
Когда ВК поправят?
Сегодня в 10:41
#
shah777111
+324
shah777111 soblikov
Как всегда, когда выйдет стабильная версия ОС.
4 минуты назад
#
+22
tree
Какие баги были подскажите, что не работает?
2 часа назад в 11:33
#
0
AID_001511.f05c26153fc14d6f99821be63202ab13.1053
14 РМ после обновления стал часто зависать и перезагружаться сам. Не могу понять в чем причина.
2 минуты назад
#