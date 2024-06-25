Что нового в iOS 18 beta 2

Вчера ночью компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 для разработчиков, в которых появилось сразу несколько новых функций. Кроме того, производитель iPhone внёс некоторые изменения в интерфейс систем. Рассказываем, что изменилось.
Зеркалирование iPhone
Во вторых бета-версиях iOS 18 и macOS Sequoia появилась возможность вывода изображения с экрана iPhone на Mac. При этом смартфоном можно полностью управлять с компьютера.
RCS-сообщения
В бета-версии iOS 18 появился переключатель для нового протокола обмена сообщениями RCS, который заменит SMS и MMS. Сами RCS-сообщения пока не работают.
Интерфейс
Разработчики перекрасили значок App Store на главном экране в тёмный цвет. До этого иконка только этого приложения оставалась белой.
Кроме того, инженеры изменили контрастность некоторых оттенков за счёт добавления большего количества тёмных областей.
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Виджеты
Появился новый виджет Connected Card Wallet, но он пока не работает. Судя по всему, он связан с приложением Wallet и отображает общий баланс карты и истории транзакций.
Приложение «Пароли»
Появилась кнопка «+» в главном меню приложения «Пароли». Теперь добавлять новые данные стало проще.
Центр управления
Apple также изменила кнопку питания в Центре управления. При нажатии добавили тактильную отдачу, что позволит предотвратить случайные нажатия кнопки питания при использовании Центра управления.
Напомним, тестирования всех новых операционных систем Apple продлится до осени.