Дизайнер показал, как будет выглядеть iPhone 16 Pro Max с вытянутым дисплеем

В начале мая глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг (Ross Young) заявил о планах Apple по увеличению диагонали экранов в iPhone 16 Pro и ‌iPhone 16‌ Pro Max. Теперь гениальный дизайнер Ян Зельбо наглядно показал, насколько существенным будет это изменение.По данным Янга, диагональ обычной «прошки» увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма, а модель «макс» вырастет с 6,7 до 6,9 дюйма. На представленном CAD-рендере мы видим сравнение iPhone 15 Pro Max с iPhone 16‌ Pro Max. Судя по всему, Apple сделает экран более вытянутым, а ширина останется почти такой же. Предполагаемая высота топового смартфона бренда в 2024 году составит ~165 мм, а ширина — 77,2 мм. Для сравнения, габариты текущего iPhone 14 Pro Max — 159,8х76,7 мм.Тем не менее выход iPhone 16 состоится только в 2024 году, поэтому Apple может ещё не раз передумать. Ближе всего — конференция WWDC 2023, которая пройдёт уже 5 июня. Ожидается, что на ней представят iOS 17, macOS 14, 15-дюймовый MacBook Air и первую гарнитуру смешанной реальности Apple Reality Pro.