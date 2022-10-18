iPad

Дизайнеры Apple не подвели — к десятому поколению iPad они поняли, где надо размещать фронтальную камеру

Александр



iPad 10-го поколения получил то, чего всю жизнь не хватало обладателям планшетов Apple. Теперь фронтальная камера находится посередине широкой, а не в углу узкой грани, благодаря чему изображение записывается или стримится в ландшафтной ориентации.

Эту возможность особенно сильно оценят те, кто часто общается с родными и близкими через FaceTime и в других подобных сервисах с поддержкой видеозвонков. Гораздо проще и логичнее, когда картинка широкая, а не узкая (хотя, конечно, это дело вкуса).

В iPad 10-го поколения установлена 12-мегапиксельная камера с поддержкой 4K-видео и 122-градусным охватом изображения. Благодаря системе искусственного интеллекта и технологии, получившей название Center Stage, она может автоматически держать пользователя в фокусе и приближать или отдалять его, когда он движется в помещении.

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Источник:
MacRumors
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