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Пользователи восхитились удивительной поломкой iPhone, но себе такую не хотят

Артем
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Проблема с дисплеем критична, но выглядит красиво.

Пользователи Reddit поделились необычным «глюком» связанным с iPhone. Несколько изображений с проблемным дисплеем появились в тематической ветке форума.

Владельцы бракованных девайсов сообщают, что все начинается с мерцания дисплея. Постепенно экран «окрашивается» в зеленый, а затем появляется «радужный экран смерти». 

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Примечательно, что экран остается полностью рабочим, но пользоваться им не возможно, так как всё изображение перекрывается цветными линиями в стиле ретровейва.

Некоторые пользователи сообщают о наличии мерцания после обновления прошивки до iOS 16 и его исчезновении, если прошивку откатить до предыдущей версии, поэтому можно предположить, что баг является скорее программной ошибкой, чем заводским браком.

Участники обсуждения посочувствовали автору поста, но отметили красоту необычного сбоя. Некоторые даже задумались о поиске подобный обоев для главного экрана.

Сервисный центр Apple подтвердил возможность брака и выдал пользователю новый смартфон.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

+3969
Gabriel
Владельцы этих айфонов должны подарить его ЛГБТ)
Радужный экран смерти , -романтики)
Сегодня в 16:23
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