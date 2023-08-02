DJI представила флагманскую экшн-камеру Osmo Action 4

Сегодня, 2 августа, компания DJI анонсировала новую экшн-камеру Osmo Action 4, которая предназначена для любителей приключений и искателей острых ощущений.Osmo Action 4 просто создана для съёмки движущихся объектов. Она оснащена 1/1,3-дюймовым сенсором, который поддерживает запись видео в 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.Производитель предлагает несколько режимов съёмки для динамичных видов спорта, включая фирменный HorizonSteady с обзором на 360 градусов для вертикальных и горизонтальных снимков, съёмку от первого лица, прямую трансляцию через Wi-Fi и многое другое. DJI заявляет, что специально настроенный датчик цветовой температуры гарантировано обеспечит яркие, реалистичные оттенки на улице, в помещении и даже под водой.Аккумулятор Osmo Action 4 выдаёт до 2,5 часов видеосъёмки, а благодаря быстрой зарядке всего за 18 минут можно подпитать батарею на 80%. Разумеется, девайс выдерживает отрицательные температуры и может снимать в воде на глубине до 18 метров.Среди прочих особенностей новинки — два сенсорных экрана, кнопка быстрого переключения режимов, встроенные микрофоны с шумодавом и голосовое управление.DJI Osmo Action 4 уже можно приобрести в некоторых странах по цене $400.