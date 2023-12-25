Для Game Boy придумали необычное применение. Геймеры за рулем оценят
Артем Фунтиков —
Портативную консоль из конца 80-х пересобрали и превратили во вполне рабочий элемент приборной панели. Марио на ней не запустишь, а вот в дороге пригодится.
Энтузиасты не стали заморачиваться над перепрошивкой. Начинку портативки просто заменили на датчики скорости и подключили к проводке автомобиля. Получился геймерский ретро-спидометр в корпусе Game Boy.
Выглядит сомнительно, массивно, может частично мешать обзору, да и смысла в такой поделке мало — показатели дублируются с основным устройством. Однако идея настолько понравилась пользователям в сети, что вскоре пришлось собирать предзаказы налетевших в комментариях олдов.
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