Для Game Boy придумали необычное применение. Геймеры за рулем оценят

Артем
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Портативную консоль из конца 80-х пересобрали и превратили во вполне рабочий элемент приборной панели. Марио на ней не запустишь, а вот в дороге пригодится.

Энтузиасты не стали заморачиваться над перепрошивкой. Начинку портативки просто заменили на датчики скорости и подключили к проводке автомобиля. Получился геймерский ретро-спидометр в корпусе Game Boy. 

Выглядит сомнительно, массивно, может частично мешать обзору, да и смысла в такой поделке мало — показатели дублируются с основным устройством. Однако идея настолько понравилась пользователям в сети, что вскоре пришлось собирать предзаказы налетевших в комментариях олдов.
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Источник:
IT Home
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