Для Game Boy придумали необычное применение. Геймеры за рулем оценят

Портативную консоль из конца 80-х пересобрали и превратили во вполне рабочий элемент приборной панели. Марио на ней не запустишь, а вот в дороге пригодится.Энтузиасты не стали заморачиваться над перепрошивкой. Начинку портативки просто заменили на датчики скорости и подключили к проводке автомобиля. Получился геймерский ретро-спидометр в корпусе Game Boy.Выглядит сомнительно, массивно, может частично мешать обзору, да и смысла в такой поделке мало — показатели дублируются с основным устройством. Однако идея настолько понравилась пользователям в сети, что вскоре пришлось собирать предзаказы налетевших в комментариях олдов.