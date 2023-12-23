На Nintendo Switch скоро можно будет играть в любые игры бесплатно

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В сервисе микроблогов X (экс-твиттер) завирусилось видео, демонстрирующее уникальный адаптер для консоли Nintendo Switch, который позволяет запускать любые игры с флешки.Пользователь под ником After Time X заявил, что его источник тестирует адаптер в форме картриджа для Nintendo Switch, в котором есть слот под карту microSD. Он позволяет запускать любые ромы для этой платформы независимо от прошивки консоли. Автор публикации заверяет, что такая флешка поступит в продажу уже в январе 2024 года.Обратите внимание, что в ролике каждое переключение флешки запускает новую игру на Nintendo Switch. Пока неясно, как будет реализована система навигации по каталогу игр.Скорее всего, для видео использовалась чипованная консоль, которая и без таких приблуд может запускать ромы с флешки. Сам слот для картриджей никак не связан с ядром системы, поэтому взломать Nintendo Switch таким способом не выйдет. Соответственно, запуск пиратских игр на обычной приставке невозможен.Конечно же, мы не поддерживаем продукты такого типа и выступаем против пиратства. Тем не менее девайс может помочь Nintendo с устранением уязвимостей в её системе.