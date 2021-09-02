Компания Readdle выпустила масштабное обновление Documents X. Это супер-приложение для iPhone и iPad, совместимое с файлами разных типов.

Разработчики полностью переосмыслили дизайн программы. С ним она стала еще удобнее. 

Чтобы ускорить работу пользователей с файлами, в Documents X добавили «умные действия», это наиболее вероятный следующий шаг пользователя. Например, вы загружаете музыкальное видео — Documents X предложит извлечь из него аудиодорожку и сохранить. Так приложение экономит ваше время.

Функционально Documents X — аналог Finder или меню «Пуск» на Windows, только для мобильных устройств и планшетов.Он может заменить десятки различных приложений. 

Он позволяет легко и быстро начать взаимодействие с любыми файлами. Например, скачать и отредактировать PDF, прослушать музыку или подкаст. 



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