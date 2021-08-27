App Store


Apple представила обновленные правила для разработчиков, которые размещают свои продукты в App Store. Об этом рассказал зарубежный ресурс MacWorld.

Согласно официальному документу Apple, в текущем заявлении был пересмотрен ряд правил для разработчиков. С помощью таких перемен компания пытается мирно урегулировать коллективный иск от нескольких американских девелоперов софта.

Как обычно, заявление не обошлось без пафосных фраз и красочных эпитетов. Например, Apple называет свой App Store «экономическим чудом», а свежий апдейт правил — «последней главой в многолетних усилиях Apple по развитию App Store в еще лучшую торговую площадку для пользователей и разработчиков».

Всего так или иначе анонсированы семь изменений. Вот основные из них:

Первое и самое главное — платежи в приложениях. Apple всё еще не разрешает проводить покупки в обход её платежной системы. Однако теперь разработчики могут напрямую связываться с клиентами, которые оформили пробную подписку, и предлагать им свои варианты оформления Premium. Раньше за такие действия разработчик запросто мог получить страйк, но теперь Apple позволяет, скажем, присылать письмо на email клиента, в котором будет предложено перейти по ссылке и оформить подписку дешевле, чем внутри приложения.

Второе — помощь начинающим разработчикам. Apple пообещала сохранить систему оплаты и комиссий неизменной в течение минимум трех следующих лет (то есть, повышений в это время не будет); она расширила ассортимент выбора цены для приложения или покупки со 100 до 500 вариантов; пообещала, что результаты поиска будут строиться на основании «объективных характеристик», таких как рейтинг, количество загрузок и релеватность текста описания; Apple выделит $100 млн для поддержки девелоперов, зарабатывающих менее $1 млн в год.

Если обобщить, в App Store мало что изменилось по существу иска от разработчиков, которые, напомним, хотели появления сторонних магазинов приложений на iOS и возможности проводить платежи «мимо кассы» Apple. Помогут ли последние обновления правил разрешить спор и договориться с истцами — большой вопрос.

С другой стороны, у пользователей теперь может появиться более дешевая альтернатива текущим подпискам: если разработчики воспользуются разрешением рассылать свои предложения пользователям, то на многих подписках владельцы iPhone и iPad смогут сэкономить от 15 до 30 процентов.



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Источник:

MacWorld MacWorld

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