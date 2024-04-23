Два популярных приложения снова доступны для загрузки. Качайте, пока не удалили

Артем
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Карты 2ГИС вернулись в Google Play, а в App Store вновь можно скачать приложение для каршеринга — «Ситидрайв».

Приложения не ищутся через поиск, но их можно скачать по предоставленным компаниями ссылкам. Для конспирации их названия немного изменили.

Приложение для навигации по городу теперь называется «2ГИС: карты, навигатор, друзья». Оно доступно в Google Play.

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А «Ситидрайв» переименовали в «Каршеринг: Ситидрайв!». Его можно скачать в App Store.

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Оба приложения сохранили все старые функции и за время отсутствия в сторах получили несколько обновлений. 

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Компании рекомендуют скачать приложения, поскольку удалить их могут в любой момент. Прошлые версии продолжат работать, но отправлять их в корзину также не рекомендуется.
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