YouTube взбесил пользователей Apple TV после обновления



Пользователи «яблочной» телевизионной приставки возмутились странной «причудой» приложения YouTube для tvOS. О глюке написали в 9to5Mac.







Согласно источнику, приложение YouTube без разрешения и ведома пользователя стало заменять собой штатный скринсейвер с аэрозаставками из tvOS. Пользователи жалуются, что вместо красивых пейзажей видят случайные слайды отвратительного качества:





«Вчера у меня в офисе было открыто приложение YouTube на Apple TV. Я пошел заняться чем-то другим, и когда оглянулся назад, то увидел не заставку Apple TV, а «заставку» приложения YouTube — слайд-шоу из сильно сжатых неподвижных изображений».



«Постарадавший» отмечает, что на другом Apple TV такой проблемы нет; он связывает это с более старой версией приложения YouTube. Судя по всему, после очередного обновления утилита стала заменять собой стандартные заставки в режиме ожидания. Обойти эту особенность можно лишь уменьшением таймера запуска заставки до 2 минут.