YouTube взбесил пользователей Apple TV после обновления

Олег

Фото: Unsplash


Пользователи «яблочной» телевизионной приставки возмутились странной «причудой» приложения YouTube для tvOS. О глюке написали в 9to5Mac.

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Согласно источнику, приложение YouTube без разрешения и ведома пользователя стало заменять собой штатный скринсейвер с аэрозаставками из tvOS. Пользователи жалуются, что вместо красивых пейзажей видят случайные слайды отвратительного качества:

«Вчера у меня в офисе было открыто приложение YouTube на Apple TV. Я пошел заняться чем-то другим, и когда оглянулся назад, то увидел не заставку Apple TV, а «заставку» приложения YouTube — слайд-шоу из сильно сжатых неподвижных изображений». 

«Постарадавший» отмечает, что на другом Apple TV такой проблемы нет; он связывает это с более старой версией приложения YouTube. Судя по всему, после очередного обновления утилита стала заменять собой стандартные заставки в режиме ожидания. Обойти эту особенность можно лишь уменьшением таймера запуска заставки до 2 минут. 

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Источник:
9to5Mac
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