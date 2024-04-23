На OZON вовсю продают крутейший SSD от «Samsung» за копейки. В чем подвох?

Олег

По всему миру распространяются продажи поддельных SSD-накопителей, стилизованных под Samsung. Среди прочего, шедевр микроэлектроники нашелся и на OZON.

Китайский ноунейм-накопитель создан как полная внешняя копия популярнейших SSD-дисков Samsung 1080 Pro. На наклейке заявляется, что диск подключается по стандарту PCIe 4.0 NVMe и имеет объем от 1 до 4 ТБ. Некоторые продавцы даже хвастаются запредельной скоростью чтения и записи более 5 Гб/с.

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OZON

OZON

Ознакомление с немногочисленными отзывами дает понимание, что на самом деле скрывается за «самсунгоподобной» наклейкой. Люди пишут, что вместо обещанных 4 ТБ на диск можно записать лишь 120 Гб данных, после чего он зависает намертво. Скорость при этом находится на уровне обычных бюджетных SSD и далека от обещанной.

OZON

К сожалению, фейковые SSD 1080 Pro вовсю продаются на OZON, причем есть варианты как с доставкой из-за рубежа, так и от российских продавцов. Один из таких «шедевров» выставлен от имени магазина с пометкой Premium.

SSD

Разумеется, покупать их нельзя: объем и скорость дисков даже близко не соответствуют заявленным, а в случае с доставкой из Китая вы еще и не сможете его вернуть. Лучше присмотреться к брендовым SSD за те же деньги — Kingston, Lexar, MSI и так далее. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

fly666666
+504
fly666666
Банить надо таких продавцов
Сегодня в 14:47
#
+385
den3221
Вот честно не понимаю озон! Они знают об этом но позволяют у себя на площадке продавать кучу фальсификата всякого. Там ведь и самопальные фильмы на дисках продают и поддельные наушники, и воздух!) Неужели озон так не уважает своих покупателей.
Сегодня в 15:05
#
+137
Ivan Ivanov den3221
Вот принято говорить, что мошенники будут существовать, пока существуют лохи. В список похоже надо добавить OZON
44 минуты назад
#
Dmitriy
+904
Dmitriy
Да, видел там массу SSD от сяоми, hp и гнусмаса по 32 терабайта за 1500 р....
Но озон считает это нормой, ц них есть сертификаты от продаванов, типа ориджинал, мамой клянусь...
Собственно поддержка это и заявила, с пометкой, что вы же всегда сможете вернуть, если не подошёл. Аха. Да, народ мутные подделки через суд возвращал, но это время.
24 минуты назад
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