На OZON вовсю продают крутейший SSD от «Samsung» за копейки. В чем подвох?

По всему миру распространяются продажи поддельных SSD-накопителей, стилизованных под Samsung. Среди прочего, шедевр микроэлектроники нашелся и на OZON.



Китайский ноунейм-накопитель создан как полная внешняя копия популярнейших SSD-дисков Samsung 1080 Pro. На наклейке заявляется, что диск подключается по стандарту PCIe 4.0 NVMe и имеет объем от 1 до 4 ТБ. Некоторые продавцы даже хвастаются запредельной скоростью чтения и записи более 5 Гб/с.





Ознакомление с немногочисленными отзывами дает понимание, что на самом деле скрывается за «самсунгоподобной» наклейкой. Люди пишут, что вместо обещанных 4 ТБ на диск можно записать лишь 120 Гб данных, после чего он зависает намертво. Скорость при этом находится на уровне обычных бюджетных SSD и далека от обещанной.К сожалению, фейковые SSD 1080 Pro вовсю продаются на OZON, причем есть варианты как с доставкой из-за рубежа, так и от российских продавцов. Один из таких «шедевров» выставлен от имени магазина с пометкой Premium.Разумеется, покупать их нельзя: объем и скорость дисков даже близко не соответствуют заявленным, а в случае с доставкой из Китая вы еще и не сможете его вернуть. Лучше присмотреться к брендовым SSD за те же деньги — Kingston, Lexar, MSI и так далее.