Samsung и Huawei успешно вышли на рынок складных устройств, а у южнокорейского производителя в линейке уже несколько таких гаджетов. Похоже, что Apple планирует в ближайшее время начать конкурировать с ними, поскольку два её прототипа устройств со складным экраном прошли испытание на прочность в Foxconn.
Сообщается, что оба варианта успешно завершили тест. Они оснащаются механизмами аналогичными Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip. Таким образом получается, что одно устройство складывается по горизонтали, а второе по вертикали. Сейчас оба складных iPhone не полностью функциональны, были протестированы только компоненты их корпуса и дисплея.
Эти элементы конструкции являются ключевыми. На это указывают проблемы с запуском первого складного устройство Samsung Galaxy Fold. После испытания на долговечность Apple начнет оценивать оба устройства, чтобы в конечном итоге выбрать только один вариант.
Пока нет какой-либо конкретной информации о том, когда купертиновцы смогут представить складное устройство. Скорее всего, оно появится не раньше 2022 года. Ожидается, что Apple выпустит гибридное программное обеспечение iOS/iPadOS специально для этого гаджета, чтобы обеспечить функциональность планшета и смартфона.
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Сообщается, что оба варианта успешно завершили тест. Они оснащаются механизмами аналогичными Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip. Таким образом получается, что одно устройство складывается по горизонтали, а второе по вертикали. Сейчас оба складных iPhone не полностью функциональны, были протестированы только компоненты их корпуса и дисплея.
Эти элементы конструкции являются ключевыми. На это указывают проблемы с запуском первого складного устройство Samsung Galaxy Fold. После испытания на долговечность Apple начнет оценивать оба устройства, чтобы в конечном итоге выбрать только один вариант.
Пока нет какой-либо конкретной информации о том, когда купертиновцы смогут представить складное устройство. Скорее всего, оно появится не раньше 2022 года. Ожидается, что Apple выпустит гибридное программное обеспечение iOS/iPadOS специально для этого гаджета, чтобы обеспечить функциональность планшета и смартфона.
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Источник:
Apple зделала, apple сумела.
Сделать что-то лучше чем у конкурентов — и есть величие компании.
Кстати не совсем понятна тема о ссср: как раз там всё делали первыми, в том числе и революцию( пытались многие, а зделали мы!
Чем шире выбор-тем лучше для нас!
Самсунг сделал что-то, похожее на эппл — вoры, ублюдkи, твaри!
Эппл сделал копию — ну зато они сделали лучше!
Какие же вы реально сocунки. Все дело в том, что взрослые люди не хаят ни эппл, ни Самсунг, ни сяоми и т.д. У каждого производителя есть свои плюсы и минусы. Но именно ябродрoчеры отличаются своим скудоумием, обcирая всех остальных.
Понимаете разницу? Мне вот нравится Эппл, нравится Самсунг. Ну а что не нравится, я конструктивно выскажусь. А большинство в комментах тупо хомячки, стиабшие себя видимо кастой избранных, раз купили технику Эппл, называя остальных нищебрoдами.
только операционка и интеграция в экосистему спасает ситуацию.
...и только Самсунг тихо сопит и готовит прототипы экрана, лишь бы пройти строгий контроль качества в Apple ✌️