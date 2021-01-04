





Samsung и Huawei успешно вышли на рынок складных устройств, а у южнокорейского производителя в линейке уже несколько таких гаджетов. Похоже, что Apple планирует в ближайшее время начать конкурировать с ними, поскольку два её прототипа устройств со складным экраном прошли испытание на прочность в Foxconn.Сообщается, что оба варианта успешно завершили тест. Они оснащаются механизмами аналогичными Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip. Таким образом получается, что одно устройство складывается по горизонтали, а второе по вертикали. Сейчас оба складных iPhone не полностью функциональны, были протестированы только компоненты их корпуса и дисплея.Эти элементы конструкции являются ключевыми. На это указывают проблемы с запуском первого складного устройство Samsung Galaxy Fold. После испытания на долговечность Apple начнет оценивать оба устройства, чтобы в конечном итоге выбрать только один вариант.Пока нет какой-либо конкретной информации о том, когда купертиновцы смогут представить складное устройство. Скорее всего, оно появится не раньше 2022 года. Ожидается, что Apple выпустит гибридное программное обеспечение iOS/iPadOS специально для этого гаджета, чтобы обеспечить функциональность планшета и смартфона.