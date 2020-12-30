





Apple работает над клавиатурой с небольшими дисплеями в клавишах, которые изменяют отображение в зависимости от использования. Об этом стало известно из недавно опубликованной патентной заявки.Заявка была опубликована Управлением по патентам и товарным знакам США. В ней объясняется, что каждая клавиша на клавиатуре может оснащаться собственным OLED-дисплеем. Такие кнопки могут изготавливаться из стекла, керамики, полимера или даже из кристаллических материалов, таких как сапфир.Эта система позволила бы перенастраивать отображение на клавиатуре по мере необходимости. В патенте отмечается, что такую клавиатуру можно кастомизировать для разных языков или, например, для игр, чтобы клавиши соответствовали различным действиям игрового процесса.Также предполагается, чтобы каждая клавиша могла обеспечивать «визуальную обратную связь». Это необходимо для отображения текущего статуса кнопок, например, соответствуют ли они прописным или строчным буквам.Изображения в патенте предполагают, что адаптивная клавиатура может использоваться как в корпусе ноутбука, так и в качестве отдельной клавиатуры для десктопов. Стоит отметить, что описываемая конструкция может работать с ножничным типом переключателем, поэтому Apple теоретически может сохранить форм-фактор Magic Keyboard.Зарегистрированные патенты не доказывают, что Apple намеревается вывести новую технологию на рынок. Тем не менее они дают представление о том, какие области компания исследует и в каких сферах ведет разработки. Учитывая наличие сенсорной панели Touch Bar в клавиатуре MacBook Pro, маловероятно, что купертиновцы в ближайшее время представят адаптивную клавиатуру с дисплеем в каждой клавише.