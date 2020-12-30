Пользователь Reddit Дональд Филимон рассказал о странной проблеме с наушниками AirPods Max. После длительного прослушивания музыки он снял амбушюры и обнаружил под ними конденсат, который может навредить динамикам и электронике внутри чашечек.
Автор поста утверждает, что это не пот, а конденсат, который образовался из-за высокой влажности и прохлады в помещении.
Комментаторы предположили, что амбушюры настолько плотно прилегают к голове, что блокируют вентиляцию, а появляющаяся на теле испарина проникает в наушники и оседает на холодном алюминиевом корпусе. При использовании пластика в качестве основания для чашечек такой проблемы, скорее всего, не возникло бы.
У большинства пользователей такой проблемы с AirPods Max не возникнет. Они вряд ли будут слушать музыку по 12 часов, не снимая наушники, как Дональд Филимон. Кроме того, в тёплом помещении конденсат под амбушюрами не образуется, хотя в теории они могут пропускать влагу от головы и ушей при жаре.
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Автор поста утверждает, что это не пот, а конденсат, который образовался из-за высокой влажности и прохлады в помещении.
Комментаторы предположили, что амбушюры настолько плотно прилегают к голове, что блокируют вентиляцию, а появляющаяся на теле испарина проникает в наушники и оседает на холодном алюминиевом корпусе. При использовании пластика в качестве основания для чашечек такой проблемы, скорее всего, не возникло бы.
У большинства пользователей такой проблемы с AirPods Max не возникнет. Они вряд ли будут слушать музыку по 12 часов, не снимая наушники, как Дональд Филимон. Кроме того, в тёплом помещении конденсат под амбушюрами не образуется, хотя в теории они могут пропускать влагу от головы и ушей при жаре.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru