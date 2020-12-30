В твиттере появилась свежая утечка с предполагаемым изображением внутренних компонентов, которые будут использоваться в наушниках AirPods Pro второго поколения. Ожидается, что они будут выпущены в 2021 году.

Утечка

В утечке сравнили компоненты «новых» AirPods Pro с актуальной моделью. Судя по размерам элементов, наушники Apple следующего поколения могут выйти в двух размерах. Ранее в Bloomberg сообщалось, что AirPods Pro 2 получат более компактный дизайн с уменьшенными «рожками» и будут выполнены в наиболее округлом форм-факторе, напоминающем наушники от Samsung и Google.

Предыдущие слухи указывают, что AirPods Pro 2 получат новый чип, но инсайдер в этой утечке утверждает, что неаносированный гаджет оснащается процессором W2. Пока неясно, что это означает, поскольку в актуальных моделях используется H1, который является преемником W1 — чипа AirPods первого поколения.

В прошлом этот инсайдер делился точной информацией по поводу новых продуктов Apple, но не всегда. Ранее в этом году он сообщил, что в комплекте с iPhone 12 появится новый плетеный кабель, но это не сбылось. Он также прогнозировал, что Apple работает над черным вариантом Apple Pencil, который так пока и не был представлен. Несмотря на это, он поделился ранними утечками о корпусе и дисплее iPhone 12, которые в итоге оказались верными.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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