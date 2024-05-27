DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением

Пресс-служба судов Коми рассказала о рассмотрении иска жителя Печоры к магазину DNS. В декабре 2021 года он приобрёл ноутбук за 264 999 рублей, устройство оказалось неисправным и отправилось в гарантийный ремонт, который растянулся на два с половиной года.
В июле 2023 года покупателю вручили акт дефетовки, из которого следовало, что ноутбук неремонтопригоден, и запросили банковские реквизиты для возрата денег за товар. Мужчина не предоставил реквизиты, а вместо этого направил в DNS претензию, требуя выплатить разницу с актуальной ценой ноутбука в размере 69,5 тысяч рублей, неустойку за просрочку ремонта (1% от цены товара в день) и 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Спустя месяц DNS перечислил гражданину 264 999 рублей за неисправный ноутбук и 2649,99 р. за один день просрочки удовлетворения требований. Он не согласился с суммой возмещения и обратился с иском в суд, дополнительно требуя взыскать в его пользу штраф в размере 50% от суммы, подлежащей выплате.
Суд назначил эспертизу, которая выяснила, что на момент подачи иска та же модель ноутбука не производится и не продаётся, а стоимость аналогичного товара на 43 487 рублей ниже, то есть требование о выплате разницы с актуальной ценой удовлетворению не подлежит. Суд также посчитал, что ответчик не просрочил ремонт, поскольку ноутбук был неремонтопригодным. Возврат денежных средств был задержан, по мнению суда, всего на один день, но это связано с тем, что у ответчика не было возможности вовремя перечислить средства, поскольку истец не предоставил свои реквизиты.
В решении суда говорится, что DNS в добровольном порядке удовлетворил все требования покупателя, подлежащие удовлетворению в соответствии с законом, а потому нет оснований взыскивать штраф и компенсацию морального вреда.
Покупатель наверняка оказался удивлён таким решением, ведь на протяжении трёх с половиной лет он не мог пользоваться купленным ноутбуком, а DNS держал устройство у себя и не возвращал деньги, на которые можно было бы приобрести что-то другое на замену. Впрочем, не исключено, что мужчина намеренно не отказывался от ремонта и затягивал решение этого вопроса, надеясь взыскать с DNS крупную сумму за просрочку. Юристы DNS, в свою очередь, могли грамотно просчитать, что компании выгоднее не ремонтировать ноутбук, а признать его неремонтопригодным, ведь раз ремонта не было, то не может быть и неустойки за его задержку.
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