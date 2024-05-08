Apple обновила древнее приложение для Windows ради поддержки новых iPad

Фархад
iTunes / TechRadar

Компания Apple выпустила обновленную версию своего популярного медиакомбайна iTunes 12.13.2 для ПК под управлением ОС Windows. Основное нововведение — реализация поддержки новых моделей iPad Air и iPad Pro, представленных вчера.

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Обычно Apple обновляет iTunes для Windows каждые несколько месяцев, повышая стабильность и безопасность утилиты. В прошлый раз такой апдейт выходил ещё в декабре 2023 года. Скачать новый iTunes для Windows можно из Microsoft Store или с веб-сайта Apple.

Стоит отметить, что Apple уже несколько лет пытается свернуть поддержку iTunes, предлагая пользователям альтернативные приложения для синхронизации iPhone и iPad с Windows.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+46
kkm
Хм, долго и мучительно искал "приложения от Apple на замену iTunes (да, старого и неудобного с клиническими юзабилити и интуитивность ю)", которыми можно сделать резервную копию, поменять рингтон, скачать приложение из Appstore.., и... не нашел ни одного. Плохо искал, видимо :)
3 минуты назад
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