Пользователи нашли замену Windows 11 и продолжают массово переходить на неё



Распространенность Windows 11 падает второй месяц — пользователи уходят с нее на более старую версию системы. Об этом пишет Techspot.



Согласно источнику, впервые падение популярности Windows 11 зафиксировано в марте, а в течение апреля оно продолжилось. Дойдя до пика распространенности в размере 28,16% в феврале эта версия ОС постепенно «сползает», уступая своей предшественнице.







Windows 10, в свою очередь, снова преодолела порог в 70% популярности на ПК всего мира; похоже пользователи не в восторге от обновления. Кроме того, показатели Windows 11 снижает сама Microsoft, вводя жесткие ограничения для совместимости: например, грядущее большое обновление 24H2 потребует от процессоров поддержку инструкций POPCNT и SSE4.2.



Высокие требования к «железу» объясняются большим количеством ИИ-функций, но старые компьютеры от этого не помолодеют, а их владельцам нужно на них работать дальше. Среди других причин падения популярности Windows 11 называют появление рекламы в разных компонентах системы, в том числе в меню «Пуск».



Любопытно, что в сегменте игровых ПК Windows 11, напротив, вытесняет «десятку». Возможно, это объясняется тем, что компьютеры для игр зачастую имеют свежее «железо».