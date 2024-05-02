Пользователи нашли замену Windows 11 и продолжают массово переходить на неё

Олег

Windows 11


Распространенность Windows 11 падает второй месяц — пользователи уходят с нее на более старую версию системы. Об этом пишет Techspot.

Согласно источнику, впервые падение популярности Windows 11 зафиксировано в марте, а в течение апреля оно продолжилось. Дойдя до пика распространенности в размере 28,16% в феврале эта версия ОС постепенно «сползает», уступая своей предшественнице.

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Windows 10, в свою очередь, снова преодолела порог в 70% популярности на ПК всего мира; похоже пользователи не в восторге от обновления. Кроме того, показатели Windows 11 снижает сама Microsoft, вводя жесткие ограничения для совместимости: например, грядущее большое обновление 24H2 потребует от процессоров поддержку инструкций POPCNT и SSE4.2.

Высокие требования к «железу» объясняются большим количеством ИИ-функций, но старые компьютеры от этого не помолодеют, а их владельцам нужно на них работать дальше. Среди других причин падения популярности Windows 11 называют появление рекламы в разных компонентах системы, в том числе в меню «Пуск».

Любопытно, что в сегменте игровых ПК Windows 11, напротив, вытесняет «десятку». Возможно, это объясняется тем, что компьютеры для игр зачастую имеют свежее «железо». 

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Источник:
Techspot
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5768
Вася Вотафаков
Ветеран конченных заголовков просто гений … что бы прочитали очередную мусорную статью. Я думал там новая ось. А тут 10ка. Так это и ежу было понятно. Я сам потестил 11 это шрот а не система. Сующая везде свой нос и требующая учетки со старта.
Сегодня в 00:17
#
S.T.A.L.K.E.R.
+676
S.T.A.L.K.E.R. Вася Вотафаков
Ну со старта от учетки можно отказаться и жить как раньше 😉😉😉
А так да — 10-ка лучше 👌👌👌
Сегодня в 06:31
#
+104
Nikodimus73
Повелитель кликбейта!)))))))))
Сегодня в 03:10
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