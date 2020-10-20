Сервис DxOMark известен в основном из-за своего рейтинга смартфонов с лучшими камерами. Недавно он решил зайти на территорию DisplayMate и начал оценивать качество экранов. Девять мобильных устройств уже протестированы, а рейтинг размещён на сайте DxOMark.
На первом месте в новом рейтинге оказался смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G с 89 баллами. На один балл меньше у OnePlus 8 Pro, а ещё на один — у Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Apple iPhone 11 Pro Max занимает четвёртое место, а одной позицией ниже располагается TCL 10 Pro.
Как и в случае с камерами, DxOMark проводит очень тщательный анализ множества параметров экранов. Тестирование охватывает такие аспекты, как охватывает такие моменты, как яркость, чёткость изображения, качество цветопередачи, качество статичного и динамичного изображения, отзывчивость экрана и артефакты.
В дальнейшем DxOMark будет проводить тестирование смартфонов по четырём отдельным направлениям — качество основной камеры, фронтальной камеры, звука и изображения. Рейтинг стал сводным и с сортировкой флагманских смартфонов различных производителей по любому из этих показателей.
Примечательно, что недавно DxOMark изменил подход к проверке фотографических возможностей смартфонов — теперь к параметрам тестирования добавлены новые параметры, включая субъективную правдоподобность отснятых фотографий и видео, количество тестовых материалов увеличено с 1600 фотографий до 3000 и с двух часов видео до двух с половиной часов.
После изменений были повторно протестированы 12 моделей. Рекордный показатель увеличился со 130 до 133 баллов, хотя в лидерах по-прежнему остались Xiaomi Mi 10 Ultra и Huawei P40 Pro. Vivo x30 Pro+ сместился с третьего места вниз на несколько позиций, его место занял Xiaomi Mi 10 Pro. В целом топ-15 смартфонов с самыми лучшими камерами по версии DxOMark теперь выглядит так:
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