Samsung начала обновлять до последней версии стабильной версии оболочки One UI 2.5 свои флагманы 2018 года. Первыми апдейт получили владельцы Galaxy Note 9 из Германии. Обновление поставляется с версией прошивки N960FXXU6FTJ3 и может быть загружено по воздуху. Для этого нужно перейти в «Настройки» > «Обновление ПО».Среди новых функций — поддержка беспроводного режима для DeX, который позволяет использовать эту функцию на любом телевизоре с возможностью зеркального отображения экрана, хотя Samsung, естественно, предлагает пользоваться своими смарт-телевизорами. Камеру также дополнили новой функциональностью. Режим Single Take теперь позволяет выбрать продолжительность записи, а также разрешение и частоту кадров. В фирменной клавиатуре добавилась функция поиска по YouTube и возможность ввода в разделенном режиме при ландшафтной ориентации. В приложение «Сообщения» добавили возможность отправки экстренных сообщений каждые 30 минут в течение 24 часов.Как и в случае с другими обновлениями, может пройти несколько дней, прежде чем One UI 2.5 станет доступной во всех странах. Также стоит упомянуть, что этот апдейт станет последним крупным обновлением для Galaxy Note 9, поскольку устройство не вошло в новую политику Samsung в отношении получения трех поколений Android. Однако обновления безопасности будут выпускаться ежемесячно, по крайней мере, еще в течение года, после чего устройство перейдет на квартальный график.