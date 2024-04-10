Dyson придумала хитрый способ заставить вас пользоваться пылесосом каждый день

Фархад
Dyson

Британский бренд Dyson представил проект CleanTrace, который состоит из двух частей: специальной утилиты в приложении MyDyson и насадки для крепления смартфона к пылесосу. В результате получаете супериммерсивную визуализацию процесса уборки в режиме реального времени с использованием технологий AR (дополненной реальности). Звучит круто, правда?



За основу разработчики взяли технологии, используемые в роботе-пылесосе Dyson 360 Vis Nav. Только в случае с Dyson CleanTrace вместо робота убирается человек. По завершению уборки можно снять смартфон с крепления и просканировать всю комнату на наличие грязи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Работает Dyson CleanTrace только с беспроводными пылесосами бренда с насадками Dyson Gen5Detect Fluffy Optic или Motorbar. Приложение с AR доступно на всех моделях iPhone с LiDAR. Специальный зажим для смартфона поступит в продажу в июне 2024 года.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Dyson
Cсылки по теме:
Не ждите новую расцветку iPhone 15 в этом году
iPhone 16 предложит гораздо больше расцветок, чем iPhone 15
Apple урежет батарею в самом живучем iPhone, но увеличит аккумуляторы всех остальных моделей

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии