Dyson придумала хитрый способ заставить вас пользоваться пылесосом каждый день

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Британский бренд Dyson представил проект CleanTrace, который состоит из двух частей: специальной утилиты в приложении MyDyson и насадки для крепления смартфона к пылесосу. В результате получаете супериммерсивную визуализацию процесса уборки в режиме реального времени с использованием технологий AR (дополненной реальности). Звучит круто, правда?За основу разработчики взяли технологии, используемые в роботе-пылесосе Dyson 360 Vis Nav. Только в случае с Dyson CleanTrace вместо робота убирается человек. По завершению уборки можно снять смартфон с крепления и просканировать всю комнату на наличие грязи.Работает Dyson CleanTrace только с беспроводными пылесосами бренда с насадками Dyson Gen5Detect Fluffy Optic или Motorbar. Приложение с AR доступно на всех моделях iPhone с LiDAR. Специальный зажим для смартфона поступит в продажу в июне 2024 года.