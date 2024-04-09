Apple урежет батарею в самом живучем iPhone, но увеличит аккумуляторы всех остальных моделей

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iPhone 16 — 3349/3561 мАч (+6%);

iPhone 16 Plus — 4383/4006 мАч (-9%);

iPhone 16 Pro — 3274/3355 мАч (+2,5%);

iPhone 16 Pro Max — 4422/4676 мАч (+5%);

Инсайдер под ником Baby Sauce поделился в китайской соцсети Weibo точными ёмкостями аккумуляторов будущей серии iPhone 16, которую Apple выпустит этой осенью.Судя по всему, базовый iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены батареями большего размера, чем их предшественники. При этом в iPhone 16 Plus Apple урежет аккумулятор почти на 10%.Вполне вероятно, что компания решилась на такой шаг ради увеличения разницы в преимуществах iPhone 16 Pro Max перед iPhone 16 Plus. Если проще — самый жирный аккумулятор теперь будет доступен только в самом дорогом смартфоне серии.Вот как выглядит изменение аккумуляторов в iPhone 16 по сравнению с iPhone 15:По данным инсайдеров, iPhone 16 Pro‌ Max сможет похвастаться самым продолжительным временем автономной работы — более 30 часов. Предыдущий рекорд принадлежит iPhone 15 Pro Max с 29 часами.