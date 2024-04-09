Apple урежет батарею в самом живучем iPhone, но увеличит аккумуляторы всех остальных моделей

Фархад
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Инсайдер под ником Baby Sauce поделился в китайской соцсети Weibo точными ёмкостями аккумуляторов будущей серии iPhone 16, которую Apple выпустит этой осенью.

Судя по всему, базовый iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены батареями большего размера, чем их предшественники. При этом в iPhone 16 Plus Apple урежет аккумулятор почти на 10%.

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Вполне вероятно, что компания решилась на такой шаг ради увеличения разницы в преимуществах iPhone 16 Pro Max перед iPhone 16 Plus. Если проще — самый жирный аккумулятор теперь будет доступен только в самом дорогом смартфоне серии.

Вот как выглядит изменение аккумуляторов в iPhone 16 по сравнению с iPhone 15:
  • iPhone 16 — 3349/3561 мАч (+6%);
  • iPhone 16 Plus — 4383/4006 мАч (-9%);
  • iPhone 16 Pro — 3274/3355 мАч (+2,5%);
  • iPhone 16 Pro Max — 4422/4676 мАч (+5%);

По данным инсайдеров, iPhone 16 Pro‌ Max сможет похвастаться самым продолжительным временем автономной работы — более 30 часов. Предыдущий рекорд принадлежит iPhone 15 Pro Max с 29 часами.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1256
tellurian
Пусть лучше ПО оптимизируют. 17.4 и старше прожорливые в плане энергии.
2 часа назад в 21:19
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John Doe
+720
John Doe tellurian
А зачем им это нужно?
45 минут назад
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+913
Paspartu tellurian
У меня всё норм
31 минуту назад
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