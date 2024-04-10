iPhone 16 предложит гораздо больше расцветок, чем iPhone 15

Фархад
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Китайский инсайдер под ником Fixed focus digital поделился в соцсети Weibo новыми подробностями о возможных расцветках будущих смартфонов Apple iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

По словам источника, базовые модели смартфонов 2024 года выйдут в семи цветах. Автор поста конкретно упомянул 6,7-дюймовый iPhone 16 Plus и сравнил расцветки с iPhone 15 Plus.

Если верить инсайдеру, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в следующих цветах: синий, розовый, жёлтый, зелёный, чёрный, белый, фиолетовый. Последние два не были доступны для текущих iPhone 15.

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Ранее стало известно, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max появится в новых титановых цветах: «космический черный» и «розовый титан».

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре 2024 года.
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Источник:
MacRumors
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