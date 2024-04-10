Не ждите новую расцветку iPhone 15 в этом году

Фархад
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В последние годы Apple придерживалась стратегии по выпуску дополнительной расцветки iPhone каждую весну, чтобы стимулировать продажи актуальной линейки. Однако в 2024-м что-то пошло не так.

В 2017 и 2018 годах компания выпускала красные iPhone 7 и iPhone 8 соответственно. В 2021 году Apple добавила фиолетовый цвет в палитру iPhone 12 и iPhone 12 mini. Годом позже вся серия iPhone 13 получила зелёную расцветку, а в прошлом марте вышел iPhone 14 в новом жёлтом цвете. Как правило, каждый запуск нового цвета сопровождался масштабной рекламной кампанией.

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По словам инсайдера Instant Digital, Apple вычеркнула из дорожной карты iPhone 15 весеннюю расцветку. Вдобавок компания уже выпустила новые чехлы для iPhone и ремешки Apple Watch, поэтому ждать новый iPhone 15 не стоит.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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reaktor
Нуну)
2 часа назад в 20:50
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SithV
+1657
SithV
Ну да, им бы сейчас с выпуском айпадов разобраться… а то впутались в эту историю с оледлом…
2 часа назад в 21:18
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