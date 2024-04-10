Не ждите новую расцветку iPhone 15 в этом году

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В последние годы Apple придерживалась стратегии по выпуску дополнительной расцветки iPhone каждую весну, чтобы стимулировать продажи актуальной линейки. Однако в 2024-м что-то пошло не так.В 2017 и 2018 годах компания выпускала красные iPhone 7 и iPhone 8 соответственно. В 2021 году Apple добавила фиолетовый цвет в палитру iPhone 12 и iPhone 12 mini. Годом позже вся серия iPhone 13 получила зелёную расцветку, а в прошлом марте вышел iPhone 14 в новом жёлтом цвете. Как правило, каждый запуск нового цвета сопровождался масштабной рекламной кампанией.По словам инсайдера Instant Digital, Apple вычеркнула из дорожной карты iPhone 15 весеннюю расцветку. Вдобавок компания уже выпустила новые чехлы для iPhone и ремешки Apple Watch, поэтому ждать новый iPhone 15 не стоит.