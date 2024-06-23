Samsung Galaxy Tab S10 Ultra показали со всех сторон на рендерах

Фархад
Galaxy-Tab

В преддверии скорой масштабной презентации новых гаджетов Samsung в сети появились качественные рендеры одной из вероятных новинок. Речь идёт о флагманском планшете Galaxy Tab S10 Ultra.

Стоит отметить, что это первая утечка, связанная с планшетами. До этого информации о Galaxy Tab S10 почти не было. Единственный инсайд, о котором мы знали, связан с переходом на чипы MediaTek в некоторых регионах.

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Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хэммерстоффер показал рендеры Galaxy Tab S10 Ultra, воссозданные на основе CAD-чертежей. Судя по изображениям, он будет практически идентичен предыдущей версии, но получит более мощное железо.
Galaxy Tab S10
Galaxy Tab S10
По словам инсайдера, габариты планшета составляют 326,4 x 208,6 x 5,45 мм. Это на 0,05 мм меньше по толщине, чем в Tab S9 Ultra.

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy Tab S10 на мероприятии Unpacked в июле, в рамках которого также будут представлены Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 и Galaxy Ring.
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Источник:
9to5Google
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