Эксклюзивные изображения Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

В преддверии скорой масштабной презентации Unpacked авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился официальными пресс-рендерами флагманских смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.
Спустя несколько часов после публикации изображений смарт-часов и наушников Samsung, Бласс разослал журналистам рендеры самых ожидаемых складных устройств этого лета.
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В плане характеристик в этом поколении мало что изменится, поскольку Samsung делает основную ставку на нейросетевые функции Galaxy AI. Тем не менее нас ждёт новый чип Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и слегка прокачанные камеры.
Визуально Galaxy Z Fold6 будет отличаться от прошлогодней модели. Новинка получит более плоские грани и внешний экран со стандартным соотношением сторон, чтобы им было удобно пользоваться в сложенном состоянии.
Напомним, презентация Samsung Unpacked пройдёт уже 10 июля.