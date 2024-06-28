Эксклюзивные изображения Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

Фархад
Samsung

В преддверии скорой масштабной презентации Unpacked авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился официальными пресс-рендерами флагманских смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Спустя несколько часов после публикации изображений смарт-часов и наушников Samsung, Бласс разослал журналистам рендеры самых ожидаемых складных устройств этого лета.

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В плане характеристик в этом поколении мало что изменится, поскольку Samsung делает основную ставку на нейросетевые функции Galaxy AI. Тем не менее нас ждёт новый чип Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и слегка прокачанные камеры.

Визуально Galaxy Z Fold6 будет отличаться от прошлогодней модели. Новинка получит более плоские грани и внешний экран со стандартным соотношением сторон, чтобы им было удобно пользоваться в сложенном состоянии.
Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Fold6
У Galaxy Z Flip6 отличий меньше — в основном грани станут более плоскими, а складка на экране будет менее заметной.
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Flip6
Предполагается, что в этом году складные смартфоны Samsung подорожают на $100-$150.

Напомним, презентация Samsung Unpacked пройдёт уже 10 июля.
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