Эксперт назвал дату презентации iPhone 16

Фархад
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Главна аналитической компании DSCC Росс Янг поделился в X (экс-Twitter) информацией о том, что поставщики Apple запустят производство дисплеев для смартфонов серии iPhone 16 уже в июне.

В своем посте Янг отмечает, что выпуск панелей для новой линейки iPhone 16 совпадет с графиком производства экранов для прошлогодних iPhone 15. Это непосредственно указывает на плане Apple по анонсу новых смартфонов в середине сентября.

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Янг также подчеркнул, что первоначально поставщики будут производить панели для iPhone 16 и 16 Pro, а модели iPhone 16 Plus и 16 Pro Max начнут выпускаться чуть позже.

Скорее всего, презентация состоится 10 сентября, а в продажу устройств поступят с 20 сентября.
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Источник:
Ross Young
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