Apple представила обновлённое приложение «Лупа» для iOS 18 с новым режимом чтения

В рамках сегодняшнего анонса специальных возможностей в будущем обновлении iOS 18 компания Apple отметила, что в приложении «Лупа» появится новый режим чтения.Нововведение позволит преобразовывать слова в изображениях в обычный строчный текст. При этом пользователи смогут менять шрифт или запускать чтение текста вслух.Apple также сообщила, что в iOS 18 позволит владельцам совместимых iPhone запускать режим обнаружения в приложении «Лупа» с помощью кнопки «Действие».Режим обнаружения позволяет идентифицировать и читать вслух весь текст в поле зрения камеры смартфона.Ожидается, что эта и многие другие функции станут доступны в iOS 18. Напомним, официальный анонс всех новых операционных систем Apple состоится уже 10 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC.