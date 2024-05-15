+643
Что может iOS 18: Apple раскрыла несколько выжных фишек
Артем Фунтиков —
Представленные функции в основном предназначены для людей с ограниченными возможностями. Они появятся на iPhone и iPad с выходом прошивки iOS 18.
Eye Tracking — функция позволит пользоваться iPhone и iPad без рук. Селфи-камера в связке с искусственным интеллектом будет отслеживать движение глаз и тем самым управлять интерфейсом.
Music Haptics — при ее активации устройство будет издавать детальную вибрацию в такт музыке. Первыми функцию смогут опробовать подписчики Apple Музыки, позже ее смогут использовать и другие разработчики.
Нетипичная речь — устройство сможет запомнить особенности произношения у людей с нарушением речи и запускать привязанные к функции команды управления.
Vehicle Motion Cues — при включении этой функции появятся черные точки по краям экрана. Они будут двигаться вместе с автомобилем. Apple утверждает, что так пользователей со слабым вестибулярным аппаратом будет меньше укачивать в поездке.
Голосовое управление в CarPlay — сможет распознавать и показывать сигналы других автомобилей на экране.
Функции обещают представить до конца года. Вероятно, некоторые из них будут доступны в бета-версиях iOS 18, которые компания выпустит 10 июня.
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Комментарии
Это не так то просто починить, на это годы уйдут
2 часа назад в 20:56
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+239
Да, что там годы – десятки… Поколения…
2 часа назад в 21:15
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Внуки посмотрят 🤣
51 минуту назад
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