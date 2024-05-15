Что может iOS 18: Apple раскрыла несколько выжных фишек

Представленные функции в основном предназначены для людей с ограниченными возможностями. Они появятся на iPhone и iPad с выходом прошивки iOS 18.— функция позволит пользоваться iPhone и iPad без рук. Селфи-камера в связке с искусственным интеллектом будет отслеживать движение глаз и тем самым управлять интерфейсом.— при ее активации устройство будет издавать детальную вибрацию в такт музыке. Первыми функцию смогут опробовать подписчики Apple Музыки, позже ее смогут использовать и другие разработчики.— устройство сможет запомнить особенности произношения у людей с нарушением речи и запускать привязанные к функции команды управления.— при включении этой функции появятся черные точки по краям экрана. Они будут двигаться вместе с автомобилем. Apple утверждает, что так пользователей со слабым вестибулярным аппаратом будет меньше укачивать в поездке.— сможет распознавать и показывать сигналы других автомобилей на экране.Функции обещают представить до конца года. Вероятно, некоторые из них будут доступны в бета-версиях iOS 18, которые компания выпустит 10 июня.