Что может iOS 18: Apple раскрыла несколько выжных фишек

Артем
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Представленные функции в основном предназначены для людей с ограниченными возможностями. Они появятся на iPhone и iPad с выходом прошивки iOS 18.

Eye Tracking — функция позволит пользоваться iPhone и iPad без рук. Селфи-камера в связке с искусственным интеллектом будет отслеживать движение глаз и тем самым управлять интерфейсом.



Music Haptics — при ее активации устройство будет издавать детальную вибрацию в такт музыке. Первыми функцию смогут опробовать подписчики Apple Музыки, позже ее смогут использовать и другие разработчики.

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Нетипичная речь — устройство сможет запомнить особенности произношения у людей с нарушением речи и запускать привязанные к функции команды управления.

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Vehicle Motion Cues — при включении этой функции появятся черные точки по краям экрана. Они будут двигаться вместе с автомобилем. Apple утверждает, что так пользователей со слабым вестибулярным аппаратом будет меньше укачивать в поездке.

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Голосовое управление в CarPlay — сможет распознавать и показывать сигналы других автомобилей на экране.

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Функции обещают представить до конца года. Вероятно, некоторые из них будут доступны в бета-версиях iOS 18, которые компания выпустит 10 июня.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+643
pincher
Ну и как смотреть видео если раньше можно было на ссылку нажать и смотреть сейчас ссылки нету только кнопка play при нажатии на которую приложение вылетает 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
2 часа назад в 20:51
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