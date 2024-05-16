iPhone 16 Pro Max сравнили с iPhone 15 Pro Max вживую

На днях инсайдеры слили в сеть CAD-чертежи всех будущих смартфонов Apple, которые выйдут осенью 2024 года. Используя эти схемы, автор YouTube-канала ZONEofTECH Дэниел Ротар распечатал на 3D-принтере муляж iPhone 16 Pro Max, который сравнил с текущим iPhone 15 Pro Max.По данным инсайдеров, предстоящий iPhone 16 Pro Max увеличится в размерах с 6,7 до 6,9 дюйма. Изображения показывают, насколько он станет больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Судя по снимкам, высота нового флагманского смартфона Apple будет идентична ширине iPad mini 6-го поколения.С учетом увеличения размера на 0,2 дюйма, разница визуально заметна, но будет ли она настолько существенной для пользователей в реальных сценариях использования, это другой вопрос.Меньший iPhone 16 Pro также увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма. Разумеется, вес устройств тоже вырастет.Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в середине сентября.