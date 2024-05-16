iPhone 16 Pro Max сравнили с iPhone 15 Pro Max вживую

Фархад
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На днях инсайдеры слили в сеть CAD-чертежи всех будущих смартфонов Apple, которые выйдут осенью 2024 года. Используя эти схемы, автор YouTube-канала ZONEofTECH Дэниел Ротар распечатал на 3D-принтере муляж iPhone 16 Pro Max, который сравнил с текущим iPhone 15 Pro Max.

По данным инсайдеров, предстоящий iPhone 16 Pro Max увеличится в размерах с 6,7 до 6,9 дюйма. Изображения показывают, насколько он станет больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Судя по снимкам, высота нового флагманского смартфона Apple будет идентична ширине iPad mini 6-го поколения.

16 vs 15
16 vs 15
16 vs 15
16 vs 15
С учетом увеличения размера на 0,2 дюйма, разница визуально заметна, но будет ли она настолько существенной для пользователей в реальных сценариях использования, это другой вопрос.

Меньший iPhone 16 Pro также увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма. Разумеется, вес устройств тоже вырастет.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в середине сентября.
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Источник:
MacRumors
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