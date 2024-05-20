Эксперт назвал все новые расцветки iPhone 16

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо раскрыл свои ожидания относительно цветовой гаммы будущей линейки iPhone 16, отметив, что два новых цвета заменят две текущие расцветки.Инсайдер считает, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro‌ Max будут доступны в чёрном, белом (серебристом), сером (натуральный титане) и розовом цветах. Фактически это означает, что Apple прекратит выпускать смартфоны в цвете синий титан. Интересно, что ранее в китайской соцсети Weibo уже появлялась аналогичная информация об отказе от Blue Titanium в пользу нового Rose Titanium или Magenta Titanium.Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus должны получить белую расцветку (Starlight), вместо желтой в линейке iPhone 15.Куо также отметил, что Apple может переименовать некоторые из существующих расцветок, как, например, это было с белым в iPhone 12, который превратился в «Сияющая звезда» в iPhone 13. Ожидается, что серия iPhone 16 выйдет в сентябре.