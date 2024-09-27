Эксперты iFixit разобрали iPhone 16 Pro Max. Его стало проще ремонтировать

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Специалисты сервиса iFixit оценили ремонтопригодность новых флагманов Apple iPhone 16 Pro и ‌iPhone 16 Pro‌ Max. Процессом разборки они поделились в новом ролике на своём YouTube-канале.Первое заметное отличие моделей ‌iPhone 16 Pro‌ от базовых iPhone 16 — использование клея для крепления аккумулятора к корпусу. Как мы уже знаем, обычные смартфоны новой линейки теперь нужно бить током, чтобы отсоединить батарею. В «Прошках» пока используется старый метод. Зато теперь они разбираются с двух сторон. Ранее iPhone Pro нужно было вскрывать через дисплей, который можно легко повредить.Сам аккумулятор в iPhone 16 Pro упакован в металлический каркас, как и в модели iPhone 16, но по неизвестной причине в iPhone 16 Pro Max установлена обычная батарея.Также эксперты отметили, что сканер LiDAR стало проще менять. В предыдущих моделях iPhone Pro он находился под основным блоком камеры, что усложняло доступ к нему. Модули камеры почти идентичны, но не совсем взаимозаменяемы из-за разной длины кабеля и винтов.Ещё Apple переместила антенну mmWave, чтобы освободить место для кнопки управления камерой, а в моделях 16 Pro она находится в выемке в верхней части устройства.Кроме того, Apple значительно упростила процесс замены порта USB-C, но такой компонент компания не продаёт. Материнскую плату можно снять, вытащив только верхний блок динамика.Примечательно, что в моделях iPhone 16 Pro используется модем Qualcomm SDX71M. Это кастомная версия модема SDX70M, который был установлен в моделях iPhone 15 Pro. Изначально предполагалось, что модели Pro 2024 года получат модем Qualcomm X75, но этого не произошло.В заключение, эксперты iFixit оценили ремонтопригодность моделей iPhone 16 Pro в 7/10 баллов. Это очень приличный показатель.