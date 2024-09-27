Секретный гаджет Apple получит квадратный дисплей, чип A18 и функции искусственного интеллекта

Фархад
HomePod

В сети уже неоднократно появлялась информация о новом устройстве умного дома от Apple, которое будет напоминать гибрид iPad, Apple TV и HomePod. Сегодня портал 9to5Mac поделился новыми подробностями о девайсе под названием HomeAccessory.

Инсайдеры обнаружили очередные упоминания загадочного HomeAccessory с кодовым названием J490 и чипом A18. Предположительно, его вычислительная мощность потребуется для работы функций Apple Intelligence. К слову, они не будут доступны на текущих колонках HomePod.

Также 9to5Mac сообщает, что HomeAccessory в его текущем состоянии оборудован квадратным дисплеем, а не прямоугольным, как в iPad. Среди прочих особенностей девайса — встроенная камера для FaceTime и видеозвонков в мессенджерах, а также для управления устройством жестами на расстоянии. Более того, камера будет идентифицировать пользователя для подборки персональных рекомендаций.

Пока неясно, как Apple назовёт это устройство, но инсайдеры уверены, что оно выйдет весной 2025 года.

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Источник:
9to5Mac
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