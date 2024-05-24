Эксперты назвали ключевые характеристики 20-дюймового MacBook

Фархад
Mac Fold

Сразу два авторитетных инсайдера — аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо и глава DSCC Росс Янг — поделились в Х информацией о будущем ноутбуке Apple с огромным гибким дисплеем.

Первоначально Куо заявил, что в 2026 году выйдет MacBook с 18,8-дюймовым или 20,2-дюймовым складным экраном и чипом Apple M5. Спустя пару часов отраслевой эксперт Росс Янг уточнил, что новинка получит 18,76-дюймовый дисплей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

По словам инсайдеров, в сложенном состоянии такой MacBook будет по размеру аналогичен текущей 13- или 14-дюймовой «прошке».

Куо также отметил, что такой Mac будет стоить, как гарнитура Apple Vision Pro — от $3499.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Samsung подсадит пользователей Galaxy Ring на подписку
В России создают портативную игровую консоль. Кое-что о ней уже известно!
Вышел трейлер четвёртой части фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». С Эдди Мерфи, который почти не изменился с 80-х

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии