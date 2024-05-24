Эксперты назвали ключевые характеристики 20-дюймового MacBook

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Сразу два авторитетных инсайдера — аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо и глава DSCC Росс Янг — поделились в Х информацией о будущем ноутбуке Apple с огромным гибким дисплеем.Первоначально Куо заявил, что в 2026 году выйдет MacBook с 18,8-дюймовым или 20,2-дюймовым складным экраном и чипом Apple M5. Спустя пару часов отраслевой эксперт Росс Янг уточнил, что новинка получит 18,76-дюймовый дисплей.По словам инсайдеров, в сложенном состоянии такой MacBook будет по размеру аналогичен текущей 13- или 14-дюймовой «прошке».Куо также отметил, что такой Mac будет стоить, как гарнитура Apple Vision Pro — от $3499.