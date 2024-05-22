Samsung подсадит пользователей Galaxy Ring на подписку

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В преддверии скорого выхода первого умного кольца Samsung Galaxy Ring в сети начали появляться подробности о стоимости девайса.По данным инсайдера Йогеша Брара, само кольцо будет стоить от $300 до $350, но разовой покупкой дело не ограничится. Он отмечает, что Samsung хочет подсадить людей на ежемесячную подписку стоимостью $10 или меньше.Стоит отметить, что подобный подход практикуют создатели умных колец Oura Ring Gen 3 — они продают девайсы по цене $299-$349, но доступ к подавляющему большинству функций доступен по подписке за $5,99/месяц или $69,99/год.Ожидается, что Samsung представит Galaxy Ring вместе со складными Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в начале июля.