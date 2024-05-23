В России создают портативную игровую консоль. Кое-что о ней же известно!

Компания «РОСА», как пишут «Известия», занялась разработкой портативной игровой консоли. Сообщается, что она будет работать на базе Linux, а создание операционной системы для неё доверено «Открытой мобильной платформе», которой принадлежит ОС «Аврора», использующаяся на смартфонах и планшетах.
«Аврора» базируется на Sailfish OS, которая, в свою очередь, создана на исходном коде Linux, поэтому представляется вполне вероятным, что «Открытая мобильная платформа» оптимизирует уже имеющуюся у неё платформу специально для игрового устройства. Производством консоли займутся российские компании Fplus и GS Group. «Известия» указывают, что помимо портативной консоли также может быть создан стационарный вариант.
Подробностей о разработке пока очень мало. Ранее на этой неделе на игровом форуме в «Сколково» обсудили, какой должна быть российская консоль для игр. Эксперты сошлись во мнении, что для неё важно не столько «железо», сколько контент и поддержка онлайн-гейминга. В то же время она должна обладать поддержкой системы монетизации Free-to-play, а также иметь хорошие контроллеры и удобную систему управления.
«Сама приставка нужна, и она должна быть качественной. Но железо вторично. Контент сегодня — король. Геймеры идут за контентом. Они готовы запускать любимую игру хоть через холодильник. Именно поэтому параллельно с разработкой консоли нам нужно инвестировать в создание нового и адаптацию текущего контента, а также заняться созданием фабрики казуального гейминга для мидкор-игр», — сказал глава игрового сервиса VK Play Александр Михеев.
В настоящее время в России создано около 250 игровых студий, и они готовы конкурировать друг с другом, создавая всё более качественные продукция. Конкуренция может усилиться только при том условии, что их игры станут востребованы, а для этого нужны как каналы дистрибуции, так и устройства, на которых удобно приобретать контент и играть.
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