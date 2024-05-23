Вышел трейлер четвёртой части фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». С Эдди Мерфи, который почти не изменился с 80-х

Александр
Netflix выпустил 2,5-минутный трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» (в оригинале — Beverly Hills Cop: Axel F). Как и прежде, главную роль сыграл Эдди Мерфи.

Премьера фильма запланирована на 3 июля 2024 года. Он станет эксклюзивом Netflix в США, Великобритании, Германии, Канаде, Японии, Австралии, Швеции, Сингапуре и Венгрии. Сначала его будут показывать в онлайн-кинотеатре и лишь после этого он может появиться в обычных кинотеатрах, хотя с франшизами такого уровня обычно бывает наоборот. Netflix не работает в России, но с учётом пиратства, которое расцвело в нашей стране за последние два с лишним года, фильм наверняка появится на всевозможных ресурсах с профессиональным дубляжом моментально после мировой премьеры.

Описание сюжета из трейлера:

«Детектив Аксель Фоули (Эдди Мерфи) снова на службе в Беверли-Хиллз. После того как жизни его дочери (Тейлор Пейдж) начала угрожать опасность, она и Фоули объединяются с новым напарником (Джозеф Гордон-Левитт) и старыми приятелями Билли Роузвудом (Судья Рейнхолд) и Джоном Таггартом (Джон Эштон), чтобы разрядитьобстановку и раскрыть заговор».

Первая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» вышла в 1984 году и получила «Оскар» за лучший сценарий. Продолжение сняли спустя три года, а третью часть в 1994 году. Даже спустя полвека Эдди Мерфи выглядит всё так же жизнерадостно, бодро и свежо, будто время совершенно не властно над ним, разве что он стал чуточку крепче. Музыкальная тема Axel F тоже нисколько не устарела.


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