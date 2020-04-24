Компания Xiaomi представила свой новый продукт на краудфандинговой платформе Youpin — электровелосипед HIMO Z116. Он получил складную конструкцию и съемный литиевый аккумулятор, который способен обеспечить запас хода до 80 км.Специальный механизм позволяет складывать корпус до компактных размеров, благодаря этому HIMO Z116 без проблем поместится в багажник легкового автомобиля или с ним можно будет спуститься в подземку, не испытывая дискомфорта. Вес электровелосипеда составляет всего 22,5 кг.Новинка оснащается тремя режимами передвижения. Пользователи смогут приводить в движение HIMO Z116 с помощью педалей, а также передвигаться на мощности аккумулятора, либо использовать режим дополнительной тяги, например при подъеме. Максимальная скорость электровелосипеда составляет 25 км/ч.Что касается характеристик, HIMO Z116 оборудован индикаторным ЖК-экраном с защитой от влаги по стандарту IPX7, который отображает состояние устройства, информацию о скорости, мощности, пробеге и другие показатели. Он также оснащается двойной дисковой тормозной системой и износостойкими шинами. Стоимость новинки составляет 2 499 юаней, а это приблизительно 352 долларов. Сейчас компания Xiaomi собирает финансирование и предзаказы на производство HIMO Z116 с помощью платформы Youpin.