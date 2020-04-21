MIUI 12

Сегодня Xiaomi объявила в социальной сети Weibo о том, что 27 апреля на китайском рынке будет представлен смартфон Mi 10 Lite 5G «Youth Edition». Помимо этого, компания на этом же мероприятии объявит о выходе оболочки MIUI 12.


Mi 10 Lite был запущен в Европе в прошлом месяце в качестве самого доступного смартфона с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Устройство работает на процессоре чипсете Qualcomm Snapdragon 765G, оснащается квадро камерой с основным датчиком на 48 МП. С точки зрения дизайна новая версия будет похожа на глобальный вариант, но все же получит несколько отличий, в том числе линза-перескоп с 50-кратным зумом.

Что касается MIUI 12, то, судя по тизеру, оболочка получит улучшенные средства управления жестами, а также дополнительные опции кастомизации. Помимо этого, ожидается поддержка новых шрифтов и другие изменения пользовательского интерфейса.



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Источник:

Androidcentral Androidcentral

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