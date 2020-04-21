











Недавно компания Xiaomi назвала дату анонса фирменной оболочки MIUI 12, а теперь поделилась ещё некоторыми подробностями о ней. В частности был продемонстрирован Dark Mode 2.0 — обновлённый тёмный интерфейс системы и фирменных приложений.Тёмный режим, реализованный в MIUI 11, затрагивает не все системные режимы и стандартные приложения, а в Dark Mode 2.0 устранена эта досадная недоработка. После его активации в системных настройках интерфейс становится тёмным везде, в том числе в сторонних приложениях, где он может включиться автоматически на системном уровне.





Ранее компания Xiaomi утверждала, что тёмный режим в MIUI 12 адаптирован к 42 системным и встроенным приложениям, а также примерно к двум десяткам приложений сторонних разработчиков. В дальнейшем разработчики смогут сами адаптировать свои проекты к этому режиму.







Dark Mode 2.0 не так примитивен, как может показаться. При его активации не только затемняется фон и осветляются элементы управления, шрифт также меняется и становится более простым к восприятию. При этом контрастность всех элементов интерфейса динамически меняется в зависимости от уровня внешнего освещения, благодаря чему в тёмное время суток снижается нагрузка на глаза. Обои тоже меняются — они затемняются, поэтому если фоном установлена картинка с природой, кажется, будто на ней наступил вечер.







Ранее компания Xiaomi выпустила приложение MIUI 12 Elibility Test, которое позволяет определить, получит ли ваш смартфон обновление до следующей версии оболочки. Оно доступно в Play Маркете. Пользоваться им довольно просто: достаточно запустить и нажать кнопку Detect. Если ваш смартфон входит в перечень моделей, которым будет доступна MIUI 12, вы увидите сообщение Congratulations! Если приложение не смогло определить устройство, предлагается список из моделей Poco, Redmi и Xiaomi для выбора вручную.







