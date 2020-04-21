MIUI 12

Недавно компания Xiaomi назвала дату анонса фирменной оболочки MIUI 12, а теперь поделилась ещё некоторыми подробностями о ней. В частности был продемонстрирован Dark Mode 2.0 — обновлённый тёмный интерфейс системы и фирменных приложений.

Тёмный режим, реализованный в MIUI 11, затрагивает не все системные режимы и стандартные приложения, а в Dark Mode 2.0 устранена эта досадная недоработка. После его активации в системных настройках интерфейс становится тёмным везде, в том числе в сторонних приложениях, где он может включиться автоматически на системном уровне.



Ранее компания Xiaomi утверждала, что тёмный режим в  MIUI 12 адаптирован к 42 системным и встроенным приложениям, а также примерно к двум десяткам приложений сторонних разработчиков. В дальнейшем разработчики смогут сами адаптировать свои проекты к этому режиму.

MIUI 12

Dark Mode 2.0 не так примитивен, как может показаться. При его активации не только затемняется фон и осветляются элементы управления, шрифт также меняется и становится более простым к восприятию. При этом контрастность всех элементов интерфейса динамически меняется в зависимости от уровня внешнего освещения, благодаря чему в тёмное время суток снижается нагрузка на глаза. Обои тоже меняются — они затемняются, поэтому если фоном установлена картинка с природой, кажется, будто на ней наступил вечер.

MIUI 12 Elibility Test

Ранее компания Xiaomi выпустила приложение MIUI 12 Elibility Test, которое позволяет определить, получит ли ваш смартфон обновление до следующей версии оболочки. Оно доступно в Play Маркете. Пользоваться им довольно просто: достаточно запустить и нажать кнопку Detect. Если ваш смартфон входит в перечень моделей, которым будет доступна MIUI 12, вы увидите сообщение Congratulations! Если приложение не смогло определить устройство, предлагается список из моделей Poco, Redmi и Xiaomi для выбора вручную.



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