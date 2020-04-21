Xiaomi

Xiaomi анонсировала обновленную версию своего электросамоката предыдущего поколения. Устройство получило название 1S, а полного заряда аккумулятора, по словам производителя, хватит на 30 км.
Xiaomi
Максимальная скорость скутера составляет 25 км/ч. Устройство получило обновленную панель с индикаторами, а также двойную тормозную систему. Предусмотрено три режима езды: энергосберегающий (ECO), обычный режим (D) и спортивный (S). Для переключения достаточно два раза нажать специальную кнопку на приборной панели.
Xiaomi
Небольшой экран обновленной приборной панели отображает всю необходимую информацию, в том числе скорость и состояние активированных режимов и функций.

Электросамокат получил инновационную складную конструкцию, которая предполагает всего три простых шага. Вес устройства составляет 12,5 кг.
Xiaomi
Xiaomi 1S уже доступен в Китае по цене 1 999 юаней (283 доллара). О старте официальных продаж в России пока неизвестно.



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