Электровелосипеды VanMoof вскоре могут превратиться в «кирпич» на колесах. Что делать?

Артем
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Фото: VanMoof

Сейчас компания-производитель находится на грани банкротства. В случае признания недееспособности, серверы VanMoof будут отключены, а электровелосипеды заблокированы.

Велосипеды VanMoof во многом завязаны на работе с приложением, начиная от поиска по местоположению, заканчивая получением доступа через смартфон. Когда владелец подходит к транспорту, разблокировка активируется по Bluetooth, а система защиты соединяется с сервером, который отправляет проверочный код. Если серверы отключатся, пользователи просто не смогут получить доступ к транспорту.

На помощь пришли конкуренты из Cowboy. Они создали приложение Bikey App. Оно доступно в App Store и Google Play и позволяет владельцам велосипедов VanMoof создать свой собственный цифровой ключ, без участия серверов. Программа связывается с гаджетом напрямую и позволяет разблокировать доступ к транспорту в любое время.

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Источник:
9to5Mac
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