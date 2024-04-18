Elgato выпустила бюджетные гаджеты с ИИ для начинающих стримеров

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Elgato Wave Neo — микрофон за $90. Он обеспечивает высокое качество записи голоса с пониженным фоновым шумом.

Elgato Facecam Neo — веб-камера за $100. Она предлагает разрешение Full HD при 60 кадрах в секунду и сверхчёткое изображение даже в условиях низкой освещённости.

Elgato Key Light Neo — светодиодная подсветка за $90 с возможностью регулировки температуры и яркостью (макс. 800 люмен).

Elgato Game Capture Neo — карта захвата за $120. Девайс поддерживает захват геймплея с консолей в разрешении 1080p/60 fps, но при этом выводит на монитор картинку в 4K/60 fps.

Elgato Stream Deck Neo — консоль для управления стримами с настраиваемыми элементами за $100.

Популярный производитель гаджетов Elgato запустил новую линейку гаджетов под названием Neo. Она предназначена для начинающих стримеров, а каждый девайс стоит намного дешевле конкурентных решений.В модельный ряд Neo вошли пять новых продуктов, включая конденсаторный микрофон, веб-камеру, светодиодную подсветку, карту захвата и панель для управления стримами Stream Deck. Каждый девайс совместим компьютерами на базе Windows и macOS, а также с iPad. Обратите внимание, что гаджеты выпускаются только в белом цвете.Вот какие устройства вошли в набор начинающего стримера:Все новинки уже доступны на сайте Elgato.